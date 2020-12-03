НС Франции принял резолюции о срочной необходимости признания Нагорного Карабаха

Сегодня, через неделю после исторического решения Сената Франции о признании Республики Арцах, Национальное собрание Франции 188 голосами за и 3 против приняло резолюцию, в которой подчеркивается настоятельная необходимость признания Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, в резолюции также подчеркивается размещение наемников из террористических группировок в Нагорном Карабахе при поддержке Турции и срыва Азербайджаном мирного процесса.

На прошлой неделе Сенат Франции принял резолюцию, призывающую к признанию Арцаха и призывающую правительство признать независимость Арцаха.