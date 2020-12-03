Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призывают к предметным переговорам

Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, заместитель госсекретаря США Стивен Биган и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан приветствуют прекращение военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта в соответствии с заявлением премьер-министра Республики Армения, президента Азербайджана и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

“Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать в полной мере выполнять свои обязательства в рамках заявления от 9 ноября в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также свои предыдущие обязательства по прекращению огня. Страны-сопредседатели подчеркивают важность мер, принятых Российской Федерацией по согласованию с Азербайджаном и Арменией, чтобы гарантировать невозобновление боевых действий. Они также призывают к полному и быстрому выводу из региона всех иностранных наемников и призывают все стороны способствовать этому процессу.

Страны-сопредседатели напоминают Армении и Азербайджану об их обязанности соблюдать требования международного гуманитарного права, в частности, в отношении обмена военнопленными и возвращения тел погибших. Они подчеркивают важность обеспечения условий для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения людей, перемещенных в результате нагорно-карабахского конфликта, в том числе во время последних боевых действий. Они подчеркивают важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него. Страны-сопредседатели призывают Азербайджан и Армению в полной мере сотрудничать с соответствующими международными организациями для выполнения своих обязательств в этих областях и обеспечения гуманитарного доступа.

Страны-сопредседатели призывают международное сообщество, включая МККК, институты ООН и другие соответствующие структуры, а также отдельные страны Минской группы ОБСЕ предпринять конкретные шаги для скоординированного улучшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Сопредседатели также подтверждают свою решительную поддержку продолжающейся работы личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.

Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан воспользоваться нынешним прекращением огня для переговоров о заключении долгосрочного и устойчивого мирного соглашения под эгидой сопредседателей. В этом контексте страны-сопредседатели настоятельно призывают стороны принять сопредседателей в регионе при первой возможности и приступить к предметным переговорам для решения всех нерешенных вопросов в соответствии с согласованным графиком.

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ напоминают о своей твердой приверженности неприменению силы или угрозы силой для разрешения споров. Они подтверждают свою последовательную и единую позицию в пользу согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся основных существенных вопросов конфликта в соответствии с основными принципами и элементами, хорошо известными как Армении, так и Азербайджану. Страны-сопредседатели по-прежнему полностью привержены достижению этой цели в соответствии с их давними усилиями по содействию миру, стабильности и процветанию в регионе”.