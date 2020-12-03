Французская компания подарит машины Спасательной службе Арцаха

До конца года французская компания передаст Службе спасения Арцаха в общей сложности 6 автомобилей: 2 цистерны, 1 камаз и 3 машины скорой помощи для спасательных работ. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

Соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время встречи между директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майором Кареном Саркисяном и директором французской общественной организации Celise Care Жан-Луи Мессажерем. Представители французской компании в ближайшие дни совершат поездку по Степанакерту и регионам, чтобы на месте увидеть ущерб, нанесенный вследствие войны.

В ходе встречи директор Службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха поблагодарил руководителя организации г-на Мессажера за его поддержку и помощь в эти тяжелые послевоенные дни.

Карен Саркисян также отметил, что дружба между Арцахом и Францией на протяжении многих лет всегда основывалась на гуманитарном составляющем.

В свою очередь, Жан-Луи Мессажер отметил, что приятно работать с агентством, которое в эти дни особенно привержено делу помощи населению.

Он также поинтересовался нуждами послевоенного Арцаха, чтобы оказывать помощь по мере своих возможностей.