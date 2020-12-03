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Кандидатом на пост премьер-министра от партии «Просвещенная Армения» является Эдмон Марукян

Кандидатом на пост премьер-министра от партии «Просвещенная Армения» является Эдмон Марукян

В случае, если пост премьер-министра Армении останется вакантной, фракция Национального Собрания «Просвещенная Армения» выдвинет на эту должность кандидатуру председателя партии Эдмона Марукяна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал секретарь фракции Геворг Горгисян.

«Кандидат в премьер-министры от партии «Просвещенная Армения» - Эдмон Марукян. Согласно решению, которое есть  сейчас, в случае если пост премьер-министра останется вакантным, фракция выдвинет кандидатуру Эдмона Марукяна», - написал Горгисян.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Вазген Манукян является единым кандидатом на пост премьер-министра от Совета спасения Отечества, в который входят 17 парламентских и внепарламентских партий. 


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