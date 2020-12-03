В Степанакерте действует 5 школ, еще 5 школ начнут действовать в течение недели

В настоящее время в Степанакерте действуют 2-я, 7-я, 8-я, 11-я и физико-математическая школы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство образования, науки и культуры Арцаха.

3-я, 4-я, 9-я, 10-я и 12-я школы будут открыты в течение ближайшей недели. 5-я школа будет временно закрыта, учащиеся этой школы могут посещать 4-ю или 8-ю школы, а по поводу 6-й школы будет принято решение в ближайшее время.

Возобновились занятия в Степанакертском медицинском и музыкальном колледжах. Студенты профессионального училища имени Мозяна города Шуши могут записаться в Степанакертский профессиональный колледж. В ближайшее время ожидается объединение 2-х колледжей. Степанакертские музыкальные и художественные школы пока не работают.