Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу

Пятьдесят три палестинца пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Сальфит на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель Красного полумесяца Мамун Аббаси.

"Тридцать два палестинца получили ранения резиновыми пулями и 23 надышались слезоточивым газом в столкновениях с израильскими военнослужащими в Сальфит на Западном берегу. Всем пострадавшим была оказана помощь на месте", - заявил Аббаси.

Среди пострадавших были высокопоставленные представители палестинского движения ФАТХ, сообщил РИА Новости официальный представитель движения Монир аж-Жагуб.

"Ряд лидеров движения ФАТХ на Западном берегу, в том числе заместитель главы ФАТХ Махмуд аль-Алюль, были ранены резиновыми пулями и надышались слезоточивым газом в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Сальфит", - сказал аж-Жагуб.