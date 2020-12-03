Президент и омбудсмен Армении обсудили шаги по возвращению военнопленных 

Президент Армении Армен Саркисян принял защитника прав человека Армана Татояна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече была обсуждена судьба армянских военнопленных и мирных жителей, взятых в заложники Азербайджаном, и шаги, предпринятые для их возвращения.

Защитник прав человека проинформировал о деятельности, проводимой его офисом, а также об обсуждениях с международными партнерами.

Президент отметил, что основная ответственность и обязанность властей Армении и Арцаха, особенно надлежащих органов, - принять все меры, приложить все усилия для возвращения на родину наших соотечественников, которые подвергаются зверствам и бесчеловечному обращению.

Армен Саркисян сообщил, что после трехстороннего заявления о прекращении огня он неоднократно поднимал перед международными партнерами вопрос о безусловном соблюдении гуманитарного права и немедленном возвращении военнопленных. Он подчеркнул, что и дальше будет прилагать усилия в этом направлении, использовать все свои возможности.

Арман Татоян отметил, что он также обращался к международному сообществу, особенно к структурам, наделенным полномочиями по защите прав человека, с просьбой помочь в решении проблемы.

На встрече была выражена надежда, что вопрос армянских военнопленных и заложников будет решен в ближайшее время и они вернутся на родину.