Председатель НС Армении принял председателя КС
Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян провел встречу с новоизбранным председателем Конституционного суда Арманом Диланяном. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.
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