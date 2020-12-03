Азиатские индексы - 03-12-20

ТОКИО, 3 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.03% и составил 26809.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.07% и составил 1775.25 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.21% и составил 3442.14 пункта, а HANG SENG вырос на 0.74% и составил 26728.50 пункта.