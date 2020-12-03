В Арцахе продолжается восстановление жилых домов и образовательных учреждений

Практически во всех населенных пунктах Арцаха, в том числе в Степанакерте, восстанавливаются здания, поврежденные во время войны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство градостроительства Арцаха.

Продолжается восстановление поврежденных в ходе войны образовательных учреждений, многоквартирных домов, крыш и домов.

На первом этапе выполняется установка кровли, дверей, окон, на втором этапе начнутся работы по внутренней отделке.

Продолжается обеспечение жителей строительными материалами для восстановления разрушенных домов.

При необходимости ведутся работы по ремонту домов и квартир, предоставленных министерством территориального управления и развития Арцаха для размещения эвакуированных жителей.

В сельских районах Арцаха, которые долгие годы не были заселены и предоставлены эвакуированным семьям, также ведутся ремонтные работы.