Чаректар: одно из сел Мартакерта остался в Арцахе: сожженные дома будут заново отстроены

В ближайшие дни планируется начать восстановление сожженных домов села Чаректар Шаумянского района Арцаха. Об этом Арменпресс сообщил глава общины Камо Цаканян.

“Программу реконструкции села будет осуществлять Министерство градостроительства Арцаха. Уже есть договоренность со строительными компаниями. После окончания войны мы получили информацию, что село вместе с другими населенными пунктами в Шаумяне перейдет под контроль вооруженных сил Азербайджана. После того как жители Чаректара уехали, большинство домов села было подожжено. Из примерно 55 частных домов сохранилось только 10%. Наша цель - не только восстановить то, что у нас уже есть, но и увеличить количество домов. Сейчас мы вместе с чиновниками Министерства градостроительства рассматриваем это. Дома, не подлежащие восстановлению будут снесены и отстроены заново. Мы позаботимся о том, чтобы во время восстановительных работ присутствовали и хозяева, которые получат финансовую поддержку от правительства”, - сказал мэр Чаректара, добавив, что все жители Чаректара выразили желание вернуться. Кроме того, они попытаются переселить жителей соседних поселков в село.

Обращаясь на широко распространенную в Интернете видеозапись, на которой житель Чаректара Ашот Севаян говорит, что из-за его решимости не покидать село, оно осталось в пределах Арцаха, глава села отметил, что раньше Чаректар находился на административной территории Мартакертского района.

“Дело не в том, что все жители покинули село. Все мужчины села были на позициях, спустились лишь тогда, когда Шаумянский район фактически перешел под контроль Азербайджана. Тогда и стало ясно, что Чаректар останется в границах Арцаха, так как по административно-территориальному делению ранее он входил в Мартакертский район. В настоящее время в селе проживает 3 - 4 человека, в том числе и Ашот Севаян, который был ранен во время Арцахской освободительной войны”, - сказал Камо Цаканян.

Ван Новиков