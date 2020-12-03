Америабанк - Лучший банк Армении 2020 года: Премия присуждена от “The Banker”

Америабанк был удостоен премии издательства “The Banker” авторитетной компании “Financial Times” - звания “Лучший банк Армении 2020 года”. Америабанк в седьмой раз получает эту премию, которая считается высшим эталоном банковской деятельности.

На церемонии награждения, которая прошла в Лондоне 3 декабря, организаторы конкурса отметили, что Америабанк был признан победителем за значительный прогресс, достижения и новаторские подходы в ряде областей. “Наша команда уже несколько месяцев проводит исследования среди банков, уделяя особое внимание ключевым показателям эффективности, стратегиям развития и улучшению обслуживания клиентов. Звание Лучший банк Армении была присуждена Америабанку за его устойчивый рост, значительные шаги, предпринятые в области оцифровки услуг, внедрения новых и современных банковских инструментов”.

Издание подчеркивает, что Америабанк в этом году внес значительный вклад в поддержку малого и среднего бизнеса в Армении. Особенно важным был процесс предоставления Банком онлайн-кредитов, который позволяют малым и средним предприятиям подавать онлайн-заявки через скоринговую систему, и получить ответ на кредит в течение нескольких минут. Платформы онлайн-ипотеки и автокредитования Америабанка считаются инновационными решениями, направленными на удобство клиентов и достижение эффективных бизнес целей.

Отметим, что премии “The Banker Magazine Awards” являются наиболее престижным критерием оценки результатов лучших финансовых институтов мира. Ежегодно в конкурсе принимают участие банки из более чем 100 стран мира.

Посмотреть официальную церемонию награждения можно по этой ссылке.

Америабанк - динамично развивающийся банк и один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. Америабанк, первый инвестиционный банк в Армении, который является универсальным банком, предлагающим инновационные корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в рамках комплексного пакета банковских решений. Для получения дополнительной информации посетите www.ameriabank.am