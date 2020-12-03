Министерство юстиции опровергает слухи об отставке Рустама Бадасяна

Министерство юстиции опровергает слухи, что Рустам Бадасян написал заявление об отставке с поста министра юстиции.

Как передает Арменпресс, это на своей странице в Facebook опровергла начальник управления информации и по связям с общественностью Министерства юстиции Армении Лусине Мартиросян.

В СМИ распространилась информацию, что министр юстиции Рустам Бадасян подал заявление об отставке.