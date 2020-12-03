Санду на акции протеста в Кишиневе потребовала отставки правительства

Избранный президент Молдавии Майя Санду, выступая перед протестующими в центре Кишинева, потребовала проведения досрочных парламентских выборов и отставки правительства, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства. Люди, желающие поддержать Санду, с 10.00 (11.00 мск) собрались в центре столицы.

"Я хочу всех попросить быть сплоченным обществом, у нас одна общая цель – мы хотим построить хорошую страну для всех порядочных людей. Я обещаю выполнить все данные обязательства, но для этого нужно избавиться от коррупционеров в парламенте – требуем проведения досрочных выборов, а также отставки правительства", - заявила Санду.

В связи с тем, что в стране пандемия, участников акции протеста просят соблюдать все меры защиты – носить маски и соблюдать социальную дистанцию, за этим следят представители полиции. Ранее протест поддержали депутаты от оппозиции, которые заблокировали трибуну в парламенте.