Время в Ереване: 11:07:36,   3 Декабрь

СНБ Армении опровергает слухи о массовом выходе сотрудников из системы

СНБ Армении опровергает слухи о массовом выходе сотрудников из системы

 В СНБ Армении публикации о массовых выходах сотрудников из системы расценивают как дезинформацию. Как передает Арменпресс, Служба национальной безопасности сообщает, что публикации и домыслы о массовом выходе сотрудников СНБ из системы, основанные на заявлении бывшего сотрудника СНБ  Григория Тавадяна на личной странице социальной сети Facebook, не соответствуют действительности.

Более того, обязанности автора вышеупомянутого заявления - бывшего сотрудника были прекращены на основании его рапорта от 16 ноября, в котором он буквально заявил следующее: “Прошу, согласно моему заявлению, освободить меня от военной службы для перехода на другую работу”. Опровергая в очередной раз ложные слухи о массовом уходе сотрудников СНБ из системы, вместе с тем сообщаем, что с 10 ноября 2020 года по настоящее время только 5 сотрудников были освобождены по причине достижения установленного возраста, 3 сотрудника - в связи с переводом на другую работу. Так же были прекращены служебные обязанности наших сотрудников, которые навсегда ставших героями войны в Республике Арцах. На основании вышеизложенного мы просим наших уважаемых медиа-партнеров воздерживаться от публикаций непроверенной информации, включая и различные комментарии”, - говорится в сообщении СНБ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации