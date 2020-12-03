СНБ Армении опровергает слухи о массовом выходе сотрудников из системы

В СНБ Армении публикации о массовых выходах сотрудников из системы расценивают как дезинформацию. Как передает Арменпресс, Служба национальной безопасности сообщает, что публикации и домыслы о массовом выходе сотрудников СНБ из системы, основанные на заявлении бывшего сотрудника СНБ Григория Тавадяна на личной странице социальной сети Facebook, не соответствуют действительности.

Более того, обязанности автора вышеупомянутого заявления - бывшего сотрудника были прекращены на основании его рапорта от 16 ноября, в котором он буквально заявил следующее: “Прошу, согласно моему заявлению, освободить меня от военной службы для перехода на другую работу”. Опровергая в очередной раз ложные слухи о массовом уходе сотрудников СНБ из системы, вместе с тем сообщаем, что с 10 ноября 2020 года по настоящее время только 5 сотрудников были освобождены по причине достижения установленного возраста, 3 сотрудника - в связи с переводом на другую работу. Так же были прекращены служебные обязанности наших сотрудников, которые навсегда ставших героями войны в Республике Арцах. На основании вышеизложенного мы просим наших уважаемых медиа-партнеров воздерживаться от публикаций непроверенной информации, включая и различные комментарии”, - говорится в сообщении СНБ.