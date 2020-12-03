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Ушел из жизни психолог Самвел Худоян

Ушел из жизни психолог Самвел Худоян

Ушел из жизни профессор Армянского государственного педагогического университета, психолог Самвел Худоян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт вуза.

“С глубокой сообщаем о кончине профессора Самвела Худояна, заведующего кафедрой прикладной психологии, доктора психологических наук, профессора. Он скончался в возрасте 60 лет. Известный психолог преподавал не только в АГПУ, но и в ряде других вузов, читал лекции в ведущих университетов мира, провел множество профессиональных тренингов”, - говорится в сообщении.

Профессор Худоян - автор около 100 научных работ по психологии и психотерапии, пяти монографий, в том числе двух методических пособий.


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