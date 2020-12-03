Ушел из жизни психолог Самвел Худоян

Ушел из жизни профессор Армянского государственного педагогического университета, психолог Самвел Худоян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт вуза.

“С глубокой сообщаем о кончине профессора Самвела Худояна, заведующего кафедрой прикладной психологии, доктора психологических наук, профессора. Он скончался в возрасте 60 лет. Известный психолог преподавал не только в АГПУ, но и в ряде других вузов, читал лекции в ведущих университетов мира, провел множество профессиональных тренингов”, - говорится в сообщении.

Профессор Худоян - автор около 100 научных работ по психологии и психотерапии, пяти монографий, в том числе двух методических пособий.