Формулируются новые исходные точки переговорной стратегии армянской стороны: Шаан Гантаарян

Шаан Гантаарян, главный редактор бейрутской ежедневной газеты “Аздак”, прокомментировал решение комитета по иностранным делам федерального парламента Бельгии по Нагорному Карабаху.

В беседе с Арменпресс Гантаарян подчеркнул, что самым примечательным пунктом решения комиссии по иностранным делам парламента Бельгии является подтверждение необходимости вывода азербайджанских войск из Нагорного Карабаха.

“Это может быть ориентиром для разработки новой переговорной стратегии армянской стороны. Бельгийский парламентский комитет также призывает к возвращению к переговорам о статусе в рамках Минской группы ОБСЕ, отмечая необходимость присутствия и других международных игроков. Этот проект бельгийской резолюции существенно дополняет решение Сената Франции по части признания Арцаха”, - сказал он.

Гантаарян добавил, что, понимая политическую логику этих шагов, вытекающую из того, что Франция или Европа в целом были исключены из недавних процессов, тем не менее следует отметить, что сформулированы два приоритетных направления переговорной стратегии: восстановление территориальной целостности Арцаха (НКАО) и признание независимости.

2 декабря комитет по иностранным делам Федерального парламента Бельгии принял проект резолюции об урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

В проекте говорится, что прекращение огня 9 ноября не решило серьезных проблем в регионе, что отражено в позиции, принятой комиссией. Проект постановления пока подлежит голосованию на следующем пленарном заседании парламента, а значит, он еще не окончательный. В этом проекте резолюции парламентарии Бельгии осуждают агрессию Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха, которую активно поддерживали Турция и иностранные наемники. Резолюция призывает к выводу азербайджанских войск из Нагорного Карабаха и к возвращению к переговорам о статусе региона в рамках Минской группы ОБСЕ. В частности, он призывает Турцию прекратить свое участие в конфликте, воздержаться от дестабилизации своей роли в регионе и отказаться от плана по переселению сирийского населения в регион Нагорного Карабаха.