Время в Ереване: 11:07:36,   3 Декабрь

Российские миротворцы задействовали горячую линию для получения информации о пропавших без вести

Российские миротворцы задействовали горячую линию для получения информации о пропавших без вести

Российские миротворцы в Степанакерте задействовали телефон горячей линии для получения сведений о лицах, без вести пропавших во время войны. Номер телефона горячей линии - 047 94 61 94.

Об этом Арменпресс сообщил военнослужащий Российского контингента миротворческих сил, ответственный горячей линии.

Он сообщил, что на номер горячей линии могут обратиться для получения информации о лицах, пропавших без вести.

Ван Новиков


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации