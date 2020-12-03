Российские миротворцы задействовали горячую линию для получения информации о пропавших без вести

Российские миротворцы в Степанакерте задействовали телефон горячей линии для получения сведений о лицах, без вести пропавших во время войны. Номер телефона горячей линии - 047 94 61 94.

Об этом Арменпресс сообщил военнослужащий Российского контингента миротворческих сил, ответственный горячей линии.

Он сообщил, что на номер горячей линии могут обратиться для получения информации о лицах, пропавших без вести.

Ван Новиков