Российские миротворцы задействовали горячую линию для получения информации о пропавших без вести
15:17, 3 Декабрь, 2020
Российские миротворцы в Степанакерте задействовали телефон горячей линии для получения сведений о лицах, без вести пропавших во время войны. Номер телефона горячей линии - 047 94 61 94.
Об этом Арменпресс сообщил военнослужащий Российского контингента миротворческих сил, ответственный горячей линии.
Он сообщил, что на номер горячей линии могут обратиться для получения информации о лицах, пропавших без вести.
Ван Новиков
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