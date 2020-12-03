Наш приоритет - вернуть обсуждения карабахского конфликта на дипломатическое поле

Новоназначенный министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян не считает нагорно-карабахский конфликт урегулированным. Арменпресс говорил с Айвазяном о дальнейших переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, о пленниках, об обмене военнослужащими, пропавшими без вести и другими задержанными, о международном признании Арцаха и о других вопросах повестки дня.

- Положения заявления, подписанного 9 ноября руководителями России, Армении и Азербайджана, неоднозначно были приняты различными слоями общества. Бытует мнение, что в результате переговоров некоторые положения можно сделать более проармянскими. Возможно ли это?

- Мы должны четко заявить, что трехстороннее заявление направлено на установление стабильного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и размещение российских миротворцев в Арцахе. На данном этапе некоторые положения этого заявления уже выполнены или находятся в процессе выполнения, они в основном находятся за рамками дипломатии. Как мы неоднократно отмечали, вопросы обеспечения интересов и прав армян Арцаха должны решаться в дипломатической сфере в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. И наша первоочередная задача - вернуть обсуждение этого вопроса на дипломатическое поле.

В настоящее время возник ряд новых вопросов, требующих немедленного решения, включая защиту прав наших пленных соотечественников, их скорейшее и безопасное возвращение на родину, обмен телами погибших, поиск пропавших без вести и возвращение перемещенных арцахских армян на родину, создание соответствующих условий для их безопасности, восстановления и защиты их прав, гарантированная защита армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, оккупированных Азербайджаном в Арцахе. В этом процессе мы активно сотрудничаем со всеми нашими международными партнерами.

В этом контексте мы предоставили подробную информацию не только о военных преступлениях, совершенных Азербайджаном во время агрессии против Арцаха, но также о прямом участии Турции в этой агрессии и о прямом участии иностранных вооруженных террористов, завербованных последней с Ближнего Востока. У международного сообщества уже есть четкое представление о том, что армянский народ оказал сопротивление агрессии, развязанной этим альянсом (Азербайджан, Турция - международные террористы - прим. ред.). Тем не менее, Министерству иностранных дел вместе с другими соответствующими органами Республики Армения еще предстоит проделать большую работу с привлечением и участием международных партнеров.

Арцах - это реальность на геополитической карте, отсрочка прямого присутствия там международных структур недопустима. Наш принципиальный подход заключается в том, что социальные проблемы армян Арцаха и гуманитарный кризис в Арцахе должен быть решен на месте, чтобы обеспечить скорейшее возвращение к нормальной жизни.

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