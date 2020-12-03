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Председатель ОБСЕ призвал продолжить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы

Председатель ОБСЕ призвал продолжить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы

Переговоры по Нагорному Карабаху должны быть продолжены в рамках Минской группы ОБСЕ для полноценного урегулирования ситуации. Об этом заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Я рад, что боевые действия прекратились. Настало время выполнять соответствующие обязательства. Выражаю полную поддержку инициативам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ по возобновлению переговорного процесса. Субстантивные переговоры должны продолжаться", - сказал председатель ОБСЕ.


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