Командующий АО представил министру обороны Армении ситуацию на линии соприкосновения

2 декабря в рамках рабочего визита в Арцах министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян встретился с министром обороны Республики Арцах, командующим Армией обороны генерал-лейтенантом Микаэлом Арзуманяном. Об этом Арменпресс сообщили в управлении информации и общественных связей Министерства обороны Армении.

Командующий Армией обороны представил ситуацию на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан, проделанные работы на линии фронта, процесс создания новых инфраструктур. Микаел Арзуманян подчеркнул, что для полноценного выполнения дальнейших задач, обеспечения безопасности Арцаха, реорганизации войск, необходимо рассмотреть все проблемы и структуру подразделений.

Министр обороны Армении отметил масштабную работу, проводимую в Армии обороны, заверил, что будут предприняты все возможные действия для преобразования и дальнейшего укрепления системы безопасности обеих армянских республик.

Были затронуты и вопросы взаимодействия с российским миротворческим контингентом.

Министр обороны Республики Армения посетил и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Арцаха, беседовал с персоналом, занимающимся поиском тел погибших, отметил необходимость увеличения поисковых групп.

Позже Вагаршак Арутюнян вместе с президентом Республики Арцах, командующим Армией обороны Республики Арцах, руководителем Службы национальной безопасности приняли участие во встрече с родственниками пропавших без вести военнослужащих. В ходе встречи Вагаршак Арутюнян отметил, что, созданная в Армении межведомственная комиссия, для увеличения интенсивности поисков и расширения зон поиска в круглосуточном режиме ведет переговоры с азербайджанской и российской сторонами и с представителями Международного комитета Красного Креста. Министр также отметил, что он регулярно говорит по телефону со своим российским коллегой, командующим российским миротворческим контингентом в Арцахе, обсуждая возвращение пленных и обмен телами погибших.