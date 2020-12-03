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Мане Тандилян и мэр Степанакерта обсудили социальные проблемы, возникшие вследствие войны

Мане Тандилян и мэр Степанакерта обсудили социальные проблемы, возникшие вследствие войны

Мэр Степанакерта Давид Саркисян встретился с новоназначенным министром труда, социальных и жилищных вопросов Мане Тандилян. Как передает Арменпресс, мэрия Степанакерта сообщает, что обсуждались вопросы, касающиеся тяжелого социального положения, вызванного войной, развязанной Азербайджаном 27 сентября, и возникающие в связи с этим многочисленные и многогранные проблемы.

Собеседники обменялись мнениями о путях улучшения сложившейся ситуации, подчеркнув необходимость правильной координации работ, мобилизации имеющихся ограниченных ресурсов и их грамотного использования. Давид Саркисян выразил готовность городских властей поддержать население в скорейшем решении всех волнующих его вопросов. Давид Саркисян и Мане Тандилян договорились в целях защиты интересов населения и в дальнейшем укреплять сотрудничество между возглавляемыми ими структурами.


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