Из Франции выслали 66 иностранцев, подозреваемых в радикальных настроениях

Власти Франции выслали из страны за последние полтора месяца 66 иностранцев по подозрению в том, что они разделяют радикальные идеи. Об этом сообщил в четверг министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RTL.

"66 человек высланы из Франции к настоящему моменту, - сказал он. - Еще около 50 человек находятся в центрах административного задержания в ожидании высылки". Как отметил глава МВД, процесс депортации затрудняет тот факт, что "у Франции в связи с пандемией коронавируса закрыто воздушное сообщение с рядом стран",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он также проинформировал, что "сегодня во второй половине дня начнется реализация мер по установлению контроля над 76 мечетями, где, предположительно, ведется пропаганда идей радикального исламизма".

В середине октября МВД республики сообщило, что власти следят более чем за 4 тысячами иностранцев, которых подозревают в радикализации, и готовятся выслать из страны 231 из них.