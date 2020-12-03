Защитник прав человека Армении Арман Татоян направил послание по случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями. Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В сообщении, в частности, говорится:

“3 декабря - Международный день людей с ограниченными возможностями.

Люди с ограниченными возможностями - полноправные члены нашего общества. Обеспечение уважения к ним, достойной жизни и инклюзивной среды должно быть одним из главных приоритетов нашего государства. Обеспечение их прав - это не проявление расположенности государства или чиновника, а прямая обязанность. Уважение к людям с ограниченными возможностями и их достоинство должно быть в основе всего общения государства с общественностью.

Следует уважать достоинство людей с ограниченными возможностями и оценивать их потенциал, независимо от того, дети ли они, молодые или пожилые люди.

К сожалению, эта война увеличила количество наших соотечественников, получивших инвалидность. Это, в свою очередь, сделало необходимым обеспечить быстрое реагирование на их потребности, включая услуги по уходу, социальную помощь и реинтеграцию в общество.

Защитник прав человека продолжит осуществлять свои полномочия в качестве независимого органа Конвенции ООН о правах инвалидов, чтобы гарантировать права наших соотечественников с ограниченными возможностями”.