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Ара Айвазян примет участие в 27-ом заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ

Ара Айвазян примет участие в 27-ом заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян примет участие в 27-ом  заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом Арменпресс сообщили в МИД Армении.

На заседании министр иностранных дел Армении выступит с речью.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ можно смотреть по следующей ссылке.


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