Арарат Мирзоян встретился с Омбудсменом Арманом Татояном
Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян встретился с Защитником прав человека Арманом Татояном.
Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального собрания Армении.
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