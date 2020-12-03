Правительство предоставит помощь пострадавшим вследствие военных действий гражданам

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство утвердило мероприятие по оказанию социальной помощи семьям гражданских лиц, погибших или получивших инвалидность в результате развязанных Азербайджаном военных действий против Арцаха с 27-го сентября. Бенефициарам будет предоставлена единовременная финансовая помощь. Предлагается предоставить получившим инвалидность первой группы и детям-инвалидам 3 млн драмов, инвалидность второй группы - 2 млн драмов, инвалидность третьей группы - 1 млн драмов, а семьям погибших гражданских лиц - 5 млн драмов.

Утверждено мероприятие по предоставлению компенсаций гражданам общин Республики Армения, которым был нанесен имущественный ущерб в результате артиллерийского обстрела. Единовременная финансовая помощь будет предоставлена бенефициарам в размере финансовых средств, указанных в информации, собранной министерством территориального управления и инфраструктур и Комитетом градостроительства в соответствующих областных муниципалитетах.

Правительство утвердило также программу шестимесячной социальной помощи по возмещению расходов временного размещения совершеннолетних граждан, зарегистрированных в общинах, которые в результате военных действий вышли из-под контроля Республики Арцах. Предоставившим жилье арцахцам семьям будет оказана финансовая помощь в размере 30 тыс драмов на каждого совершеннолетнего гражданина, и 45 тыс драмов – при предоставлении жилья в Республике Арцах.

Никол Пашинян сообщил, что разрабатывается проект решения правительства, которым предусматривается выплата компенсаций участвовавшим в войне студентам и студентам-детям участников войны: они получат компенсации за обучение в вузах во втором полугодии.

“Надеюсь, что на следующем заседании правительства мы де-юре примем это решение, но до этого, как мы договорились, никаких проблем с оплатой за обучение в вузах не должно возникать”, - сказал глава правительства, обращаясь к министру образования, науки, культуры и спорта Ваграму Думаняну.

Подчеркнув важность принятых решений, Никол Пашинян отметил, что они укладываются в логику опубликованной им 18 ноября дорожной карты. “Также в пакете вопросов, которые принимаются без доклада, есть пункты, которые укладываются в логику дорожной карты, и мы должны продолжить работу в этом направлении”, - сказал премьер-министр.

Исполнительный орган в числе вопросов, не подлежащих докладу, одобрил законодательную инициативу правительства Республики Армения о пакете законопроектов о внесении дополнений и изменений в закон “Об антикоррупционном комитете” и ряд смежных законов. Ожидается, что с принятием законопроекта выявление коррупционных правонарушений в Республике Армения станет более эффективным за счет расследования коррупционных преступлений в рамках наделенного гарантиями независимости специализированного антикоррупционного органа. В частности, на основе лучшего международного опыта, а также программы правительства Армении и Антикоррупционной стратегии предлагается создать специализированный орган по расследованию коррупционных преступлений - Антикоррупционный комитет.

Одобрены также законопроекты о внесении дополнений и изменений в закон “О высшем образовании и науке” и ряд смежных законов. Цель законопроектов - повышение эффективности управления системами образования и науки.

Правительство утвердило результаты предквалификационного раунда тендера на строительство фотовольтажной гелиостанции промышленного масштаба “Айг-1”. В частности, утверждены список участников, которые прошли предквалификационный раунд, процедуры проведения тендера, состав комиссии и др.