В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения дома в египетском городе Александрия, сообщает газета El-Watan.

Согласно изданию, в среду вечером произошло обрушение одного из домов в центре города, жертвами стали трое мужчин и две женщины, на месте работают спасатели,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что обрушившийся четырехэтажный дом был старым, с 2000 года были вынесены три решения, обязывающие провести ремонт, но он так и не был проведен.

По словам губернатора Александрии, под обломками находятся еще две семьи, состоящие из девяти человек.