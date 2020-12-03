В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
13:00, 3 Декабрь, 2020
По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения дома в египетском городе Александрия, сообщает газета El-Watan.
Согласно изданию, в среду вечером произошло обрушение одного из домов в центре города, жертвами стали трое мужчин и две женщины, на месте работают спасатели,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что обрушившийся четырехэтажный дом был старым, с 2000 года были вынесены три решения, обязывающие провести ремонт, но он так и не был проведен.
По словам губернатора Александрии, под обломками находятся еще две семьи, состоящие из девяти человек.
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