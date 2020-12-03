Серж Танкян считает признание Арцаха единственной гарантией безопасной жизни арцахских армян

Известный рок-музыкант, солист группы “System of a Down” Серж Танкян, всегда поддерживавший своих соотечественников в тяжелые для Арцаха и Армении дни, считает, что признание Республики Арцах - единственная гарантия мирной и безопасной жизни арцахских армян.

Как сообщает Арменпресс, об этом музыкант написал на своей официальной странице в Facebook. “Принятие резолюции Сенатом Франции было первым шагом. Национальному собранию Франции пора сказать “да” ”, - написал Танкян, призвав Францию признать независимость Республики Арцах.

25 ноября Сенат Французской Республики принял проект резолюции “О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики”. На заседании Сената депутаты призвали правительство действовать, поддержать армянский народ и признать независимость Нагорно-Карабахской Республики. Резолюцию представили сенаторы Бруно Ретайо, Патрик Манн, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтар.