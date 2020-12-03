Владельцы домов общин Сюника и Гегаркуника, поврежденных во время войны, получат компенсацию

Правительство утвердило размер предоставляемой компенсации гражданам общин Республики Армения вследствие ущерба, нанесенного недвижимому имуществу в результате обстрелов во время войны. Как сообщает Арменпресс, министр труда и социальных дел Месроп Аракелян отметил, что мероприятие предполагает компенсацию владельцам поврежденой недвижимости.

“В частности, речь идет о Сюникской и Гегаркуникской областях. Это около 75 единиц недвижимости, данные представлены администрациями областей. Компенсация будет выдана гражданам, понесшим небольшой ущерб. Есть лишь один случай полного разрушения дома. Этой семье будет предоставлено жилье”, - сказал министр.

Содействие предоставляется в форме единовременной денежной помощи посредством перевода на банковский счет бенефициара.

Для того, чтобы воспользоваться поддержкой, бенефициар должен подать онлайн заявление, в течение пяти дней сумма будет перечислена на банковский счет.