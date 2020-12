Виолончелист Севак Аванесян начал сбор средств для содействия арцахским артистам и музыкантам

Виолончелист Севак Аванесян, чье исполнение “Крунка” в церкви Сурб Аменапркич Казанчецоц, подвергшейся ракетному обстрелу Шуши, получило широкое распространение в интернете, организовал сбор средств для оказания содействия арцахским музыкантам и артистам - “Financial Aid for Artists of Artsakh impacted & displaced by the war”

Как передает Арменпресс, музыкант попросил своих последователей помочь в этом вопросе. “Я лично встречался со многими арцахскими беженцами, которым некуда возвращаться. Работая с AGBU, мы решили найти людей, чтобы поддержать людей творчества, пострадавших от войны”, - написал Аванесян. Он подчеркнул, что процесс открыт и прозрачен, и каждый сделанный взнос будет поощряться.

С подробностями сбора средств можно ознакомиться здесь:

Севак Аванесян родился в 1989 году в Ереване. Он воспитанник Медеи Абраамян. В детском возрасте он со своей семьей переехал в Бельгию. Уже в 20 лет Севак Аванесян окончил Королевскую консерваторию Брюсселя, одновременно учился и в Капелле королевы Бельгии Елизаветы, затем окончил аспирантуру в Берлине. Он - победитель ряда международных конкурсов. Вместе со своим братом Грачья Аванесяном Севак организовал трио под названием “Трио Аванесяна”. Музыканты успешно выступали на сценах разных стран.