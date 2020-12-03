Время в Ереване: 11:07:36,   3 Декабрь

Семьям погибших в войне гражданских лиц будет оказано содействие в размере 5 млн драмов

Семьям погибших в войне гражданских лиц будет оказано содействие в размере 5 млн драмов

Правительство утвердило программу социального содействия семьям погибших гражданских лиц и лиц, получивших инвалидность в результате военных действий.

Министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян отметил, что проектом предусмотрено предоставить семьям погибших помощь в размере 5 млн драмов, лицам с инвалидностью, соответственно их группам,  по 3, 2 и 1 млн драмов, в случае инвалидности несовершеннолетнего - 3 млн драмов.

Как передает Арменпресс, министр сказал, что указанные правовые регулирования созвучны с регулированиями Закона “О содействии приграничным общинам”. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в случае с военнослужащими вопрос регулируется Фондом страхования военнослужащих.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации