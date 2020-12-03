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Корпус стражей исламской революции на северо-западе Ирана обезвредил три террористических элемента

Корпус стражей исламской революции на северо-западе Ирана обезвредил три террористических элемента

Корпус стражей исламской революции на северо-западе Ирана обезвредил три террористических элемента. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство “Mehr”.

Как отмечает агентство, элементы, обезвреженные в провинции Западный Азербайджан, намеревались совершить теракт в Исламской Республике Иран.

Силами Корпуса стражей исламской революции было изъято большое количество оружия, боеприпасов и средств связи.

Есть подтвержденные данные, что Азербайджан посредством Турции в зону нагорно-карабахского конфликта для использования их в войне, развязанной 27 сентября против Арцаха, перебросил наемных террористов. Часть террористов через северную границу перешла на территорию Ирана.


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