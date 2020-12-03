В Армении подтверждено 1 277 новых случаев COVID-19: вылечились 1 433 заболевших

По состоянию на 3 декабря в Армении всего подтверждено 138 508 случаев COVID-19, 113 228 заболевших вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 22 448 пациентов. За последние сутки проведено 3 453 тестов. Всего проведено 519 445 тестов.

Таким образом, на сегодняшний день подтверждено 1 277 новых случаев COVID-19, вылечились 1 433 заболевших.

В общей сложности, от COVID-19 зафиксировано 2 254 летальных исходов (увеличилось еще на 26). Зафиксировано 11 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 578.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян