В Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой в 5,1

В Турции произошло еще одно землетрясение. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, землетрясение произошло 3 декабря в 08:45 по местному времени, ощущалось в городе Курталан турецкой провинции Сиирт. По данным Исследовательского института землетрясений обсерватории Кандили, сила землетрясения составила 5,1 балла. Эпицентр землетрясения был на глубине 2,2 км. Оно ощущалось также и в районах Батман, Диарбекир и Мардин.

Пострадавших в результате землетрясения нет.

Мэри Вардумян