В Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой в 5,1
10:52, 3 Декабрь, 2020
В Турции произошло еще одно землетрясение. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, землетрясение произошло 3 декабря в 08:45 по местному времени, ощущалось в городе Курталан турецкой провинции Сиирт. По данным Исследовательского института землетрясений обсерватории Кандили, сила землетрясения составила 5,1 балла. Эпицентр землетрясения был на глубине 2,2 км. Оно ощущалось также и в районах Батман, Диарбекир и Мардин.
Пострадавших в результате землетрясения нет.
Мэри Вардумян
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