Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что автодороги на территории Армении в основном проходимы. Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области - труднопроходимы.

Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что в Арагаце и в Талине Арагацотнской области, в Ашоцке и в Амасии Ширакской области - туманы.

ГНКО “Дорожный департамент” МТУ информирует, что по положению на 09:30 3 декабря на автодорогах Ашоцка, Раздана и Апарана из-за тумана слабая видимость 50 - 100 метров. Во избежание ДТП водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.