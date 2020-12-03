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Циклон "Буреви" обрушился на побережье Шри-Ланки

Циклон "Буреви" обрушился на побережье Шри-Ланки

Тропический циклон "Буреви" обрушился вечером в среду на восточное побережье Шри-Ланки. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India со ссылкой на ланкийский метеорологический департамент.

По его данным, скорость порывов ветра в прибрежных районах достигает от 80 до 90 км/час. Прогнозируется выпадение свыше 200 мм осадков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Власти эвакуировали с побережья 75 тыс. жителей, которые размещены в 237 центрах временного пребывания. Из-за циклона в северных и восточных провинциях Шри-Ланки закрыты школы и не работают госучреждения.

По прогнозам синоптиков, в четверг "Буреви" переместится на северо-запад и в пятницу достигнет южного побережья Индии.


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