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Российские миротворцы помогли возобновить учебный процесс в еще одной школе

Российские миротворцы помогли возобновить учебный процесс в еще одной школе

При помощи российских миротворцев в школах Нагорного Карабаха возобновляется учебный процесс. Об этом сообщает Арменпресс, со ссылкой на Минобороны России.

Накануне российские миротворцы полностью завершили разминирование территории Степанакертской школы № 8, содействовали строительным работам, обеспечили наличие необходимого имущества и оборудования.

При поддержке миротворцев в Нагорный Карабах возвращаются школьники и преподаватели. Чтобы заполнить пробелы, образовавшиеся в результате боевых действий, проводятся дополнительные занятия.

При помощи российских военных восстанавливаются гражданские инфраструктуры и в других населенных пунктах. Работы ведутся после разминирования территорий.


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