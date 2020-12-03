Российские миротворцы помогли возобновить учебный процесс в еще одной школе

При помощи российских миротворцев в школах Нагорного Карабаха возобновляется учебный процесс. Об этом сообщает Арменпресс, со ссылкой на Минобороны России.

Накануне российские миротворцы полностью завершили разминирование территории Степанакертской школы № 8, содействовали строительным работам, обеспечили наличие необходимого имущества и оборудования.

При поддержке миротворцев в Нагорный Карабах возвращаются школьники и преподаватели. Чтобы заполнить пробелы, образовавшиеся в результате боевых действий, проводятся дополнительные занятия.

При помощи российских военных восстанавливаются гражданские инфраструктуры и в других населенных пунктах. Работы ведутся после разминирования территорий.