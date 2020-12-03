Уровень бедности в Армении в 2019 году составил 26,4%, в то время как в экономике Армении зарегистрирован значительный рост по сравнению с предыдущим годом - 7,6%, что превышает рост 2018 года на 5,2%. Индекс потребительских цен в сравнении с 2018 годом, вырос на 1,4%.

Как сообщили Арменпресс в Статкомитете Республики Армения, индекс уровня бедности 2019 года не сопоставим с показателем бедности 23,5%, зарегистрированным в 2018 году, из-за изменения черты бедности, а также методологии измерения потребления и бедности.

Уровень бедности, рассчитанный на 2019 год, отличается от показателей оценки бедности, основанных на потребительской корзине и методологии 2009 года, по трем аспектам:

а) агрегированный показатель потребления рассчитан на основе данных обобщенного обследования условий жизни домашних хозяйств (ООУЖДХ) пересмотренного опросника

б) для ООУЖДХ был применен новый метод сбора данных с помощью планшета,

в) изменена методология расчета черты бедности.

Согласно статистическим данным, важным количественным показателем благосостояния населения считается уровень бедности в данной стране. Бедность выражается в разных формах и затрагивает различные аспекты жизни: потребление, продовольственная безопасность, здоровье, образование, права, включая право голоса, безопасности, достоинства и достойного труда.

Динамика изменения уровня жизни населения описана с точки зрения материальной и нематериальной бедности.

Характеристиками нематериальной бедности являются плохое здоровье, низкий уровень образования или неграмотность, социальный недосмотр, незащищенность, не действие прав и свободы слова, а именно неспособность на практике сообщать о своих проблемах. Основным направлением преодоления материальной бедности является улучшение доступа к образованию, здравоохранению и социальным услугам, то есть повышение адресности бесплатных услуг для увеличения возможностей использования платных услуг.

Основным (официальным) подходом к измерению бедности в Армении считается абсолютная бедность по потреблению на основе методологии 2019 года. В этом контексте, согласно определению Всемирного банка, абсолютная бедность - это неспособность обеспечить приемлемый минимальный уровень жизни домашних хозяйств.

Индекс совокупного потребления используется для оценки уровня благосостояния в Армении. Исходя международного опыта, принято считать, что потребление дает более точную информацию об уровне благосостояния, чем доход, поскольку единица потребления домашних хозяйств обычно содержит более точную информацию, не столь чувствительную к краткосрочным колебаниям, чем доход. Информация о доходах менее надежна, поскольку респонденты часто скрывают или занижают информацию о доходах, а некоторые виды доходов характеризуются сезонным значением.

Агрегированный показатель потребления включает следующие составляющие:

а: стоимость продовольственных и непродовольственных товаров, включая товары собственного производства, помощь, полученную от гуманитарных организаций и других источников

б: расчетная стоимость товаров длительного пользования

Для оценки материальной бедности в Армении используется абсолютная концепция бедности. Население Армении делится на бедные и небедные домашние хозяйства в зависимости от уровня бедности. К бедным, в свою очередь, относятся умеренно (очень) бедные, в том числе и крайне бедные.

Уровень бедности в Армении оценивается с 1996 года. Четвертая переработанная методология Всемирного банка (показатели бедности рассчитываются по четырем методикам) используется в Армении с 2019 года.

Бедными оценивались те, чье потребление в расчете на одного взрослого человека было ниже уровня бедности. Умеренными (или очень) бедными оценивались те, чье потребление в расчете на одного взрослого человека было ниже нижней черты бедности. Крайне бедными или недоедавшими оценивались те, чье потребление в расчете на одного взрослого было ниже продовольственной черты бедности.

Хотя наиболее часто используемым показателем бедности является уровень бедности, он не принимает во внимание интенсивность бедности или, как ее часто называют, разрыв бедности, который показывает, насколько бедные домашние хозяйства находятся за чертой бедности.

Глубина бедности рассчитывается в расчете на бедное население և показывает дефицит бедности, т.е. насколько средний доход (или потребление) бедных ниже черты бедности. Оценка глубины бедности (10,1% на 2019 год) также показывает, что если бы у страны была возможность мобилизовать ресурсы, эквивалентные 10,1% черты бедности на человека (և бедных, և небедных), և если бы эти ресурсы были выделены только бедным домашних хозяйств, то бедность теоретически исчезнет, если предположить, что помощь бедным полностью предоставляется бедным. Оценка глубины бедности (10,1% для 2019 года) также показывает, что если бы у страны была возможность мобилизовать ресурсы, эквивалентные 10,1% от черты бедности на каждого человека (и бедных, и не бедных), и если бы эти ресурсы были выделены только бедным домохозяйствам, то бедность теоретически была бы ликвидирована.

Острота бедности отражает неравенство потребления среди бедных. Это отражает тот факт, что потребление некоторых бедных далеко от черты бедности, а потребление других бедных очень близко. В 2019 году острота бедности составляла 3,4%. В 2019 году верхняя, нижняя и крайняя черты бедности, а также средняя черта бедности, выраженная на одного взрослого, оценивалась в 53 043 драма (или 110,3 доллара США) в месяц, соответственно 35 054 драма (или 72,9 доллара США) в месяц), соответственно 23 763 драм (или 49,4 долларов США), 44 048 драма (или 91,7 долларов США).