Для ремонта домов, пострадавших от ракетных обстрелов Степанакерта, подано около 3000 заявок

В Степанакерте продолжаются работы по определению ущерба, понесенного вследствие ракетных обстрелов азербайджанских вооруженных сил. С приездом каждой семьи появляются новые данные. Об этом Арменпресс сообщил заместитель мэра Степанакерта Самвел Гулян, уточнив, что были повреждены крыши жилых домов и окна.

“Около 40 - 50 домов, в том числе 2 многоквартирных дома, подлежат перестройке, они полностью разрушены. Для размещения жителей, оставшихся без крова, мы при государственной поддержке арендуем и предоставляем им квартиры. Кроме этого, ведутся работы по ремонту поврежденных крыш и окон, создаются удовлетворяющие условия для проживания наших вернувшихся граждан. По предварительным данным, на горячую линию Министерства градостроительства поступило около 3 000 заявок для ремонта квартир с незначительными повреждениями (двери, окна, крыши). С каждым возвращающимся жителем это число продолжает расти. Инфраструктура столицы все еще нуждается в восстановлении. Хозяева закрытых квартир возвращаются и обнаруживают утечку из поврежденного газопровода. В целом газопровод полностью восстановлен. В некоторых районах Степанакерта мы работаем и над решением проблемы обеспечения наружного освещения”, - рассказал заместитель мэра.

Касаясь вопроса содействия жителям подконтрольных Азербайджану населенных пунктов, нашедших приют в Степанакерте, Самвел Гулян сообщил, что мэрия обеспечивает их питанием, постельными принадлежностями и, в случае необходимости, и электронагревателями.

Ван Новиков