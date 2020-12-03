Антибиотики и COVID-19: специалисты замечают тревожащие тенденции

В Армении в условиях эпидемии COVID-19 наблюдается тенденция некорректного назначения антибиотиков и злоупотреблению ими. В беседе с Арменпресс консультант по семейной медицине Минздрава Республики Армения, директор центра семейной медицины “Кардиомед” Самвел Айрумян отметил, что эти тенденции очень тревожные, есть чрезмерное назначение антибиотиков.

“Когда пациент приходит на обследование легких и выясняется, что у него пневмония, ему сразу назначают антибиотики. Сегодня все врачи при лечении коронавирусной болезни, сразу пугают больного тем, что обязательно нужно лечение антибиотиками и назначают их. К сожалению, все они, от врачей рентгеновского кабинета до врачей терапевтических отделений, вероятно, плохо знают необходимые инструкции. Кроме этого, я уже и не говорю, что пациенты и сами начинают прописывать антибиотики, якобы друг принимал, ему стало лучше”, - сказал Самвел Айрумян. 11 июня текущего года приказом министра здравоохранения был опубликован справочник, который касается амбулаторного лечения пневмонии при коронавирусной инфекции. В руководстве четко указано, что по статистике 92% коронавирусных пневмоний имеют вирусное происхождение и только 8% - бактериальное.

Проделана большая работа по повышению осведомленности, но мы видим, что есть врачи, которые назначают антибиотики с самого начала. Однако в руководстве четко указаны критерии назначения антибиотиков. Например, если у пациента в течение двух дней держится высокая температура - выше 38, то на помощь приходят анализы крови с большим количеством лейкоцитов и нейтрофилов, мы видим, что источник пневмонии большой. И лишь объединив все эти данные, врач решает прописать антибиотики”, - сказал специалист.

В таком случае, каковы последствия такого подхода некоторых врачей? Возможно, некоторые первичные звенья, из-за перегруженности, не смогли проявить индивидуальный подход? Отвечая на вопрос, Самвел Айрумян отметил, что проблема не в перегруженности. Он и сам некоторое время был перегружен, это не повод для назначения всем антибиотиков. Просто нужно быть информированным, тем более, что этот путеводитель был отправлен директорам всех первичных звеньев. Доктор подчеркнул, что эта проблема довольно серьезная. Новых групп антибиотиков давно не разрабатывалось, и при злоупотреблении существующими антибиотиками микробы приобретают устойчивость. И когда дело доходит до нужного назначения антибиотиков, они могут не помочь. Другими словами, по мнению доктора, нельзя злоупотреблять антибиотиками, необходимо думать о будущем.

Самвел Айрумян считает необходимым повышать информированность как врачей, так и населения. Людям нужно знать о роли антибиотиков при COVID-19, поскольку они не являются профилактическими. Разработаны новые методические рекомендации, которые вскоре будут представлены врачам, и будут проводиться онлайн-курсы.

Анна Гзирян