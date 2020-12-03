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Цены на цветные металлы - 02-12-20

Цены на цветные металлы - 02-12-20

ЛОНДОН, 3 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.48% и составила 2052.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.42% и составила 7649.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.52% и составила 2073.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.45% и составила 16150.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.61% и составила 18850.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.38% и составила 2787.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.33% и составила 19797.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32390.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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