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Правительство окажет помощь лицам, приютившим переселенных из Арцаха граждан

Правительство окажет помощь лицам, приютившим переселенных из Арцаха граждан

Правительство Армении окажет социальную помощь лицам, которые приютили переселенных из Арцаха граждан в результате боевых действий, начатых Азербайджаном 27 сентября 2020 года. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку заседания правительства.


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