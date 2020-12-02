Правительство окажет помощь лицам, приютившим переселенных из Арцаха граждан

Правительство Армении окажет социальную помощь лицам, которые приютили переселенных из Арцаха граждан в результате боевых действий, начатых Азербайджаном 27 сентября 2020 года. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку заседания правительства.