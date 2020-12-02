Комиссия парламента Бельгии одобрила осуждающий Турцию и Азербайджан проект резолюции

Комиссия по иностранным делам федерального парламента Бельгии 2 декабря принял проект резолюции об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили Арменпресс в Комитете армян Бельгии.

«Прекращение огня 9 ноября не решило существующие в регионе серьезные проблемы, что отражено в позиции, принятой комиссией сегодня. Проект решения еще подлежит голосованию на следующем пленарном заседании парламента, а значит, он еще не окончательный.

В этом проекте резолюции парламентарии осуждают агрессию Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха, которую активно поддерживали Турция и иностранные наемники. Резолюция призывает к выводу азербайджанских войск из Нагорного Карабаха и возвращению к переговорам о статусе региона в рамках Минской группы ОБСЕ.

В частности, резолюция призывает Турцию прекратить свое участие в конфликте, воздержаться от дестабилизационной роли в регионе и отказаться от своего плана по переселению сирийцев в регион Нагорного Карабаха.

С другой стороны, парламентарии хотят видеть присутствие других международных игроков в Нагорном Карабахе, в частности, для содействия миру и раскрытию военных преступлений. Они призывают бельгийское правительство вместе с Европейским союзом помочь в предоставлении гуманитарной помощи беженцам и устранить разрушения, вызванные бомбардировками.

Парламентарии требуют также приложить все необходимые усилия для раскрытия военных преступлений, а также осуждения и наказания виновных. Наконец, они требуют вернуть пленников и тела жертв в соответствии с Женевской конвенцией.

Проект резолюции был предложен депутатом Мишелем де Мактом для парламентского большинства, его особо поддержали председатель Комиссии по иностранным делам Эльс Ван Хов и заместитель председателя Самуэль Коголати. Этот текст заменил предложение резолюции, которое первоначально было внесено депутатом Жоржем Далманом в октябре и получило поддержку депутатов Петера де Рувера и Франсуа де Смеда.

Комитет армян Бельгии приветствует принятие этой резолюции Комиссией по иностранным делам и благодарит как большинство правительства, так и оппозиционных парламентариев, совместная работа которых сыграла решающую роль в достижении компромисса при разработке и принятии резолюции.

Если парламент одобрит эту резолюцию на пленарном заседании, это определенно покажет, что бельгийский парламент может играть уверенную и конструктивную роль в международной политике, не предавая гуманитарных ценностей страны», - говорится в заявлении Комитета армян Бельгии.