Президент Арцаха встретился с родственниками пленных и пропавших без вести военнослужащих

По инициативе президента Республики Арцах Араика Арутюняна 2 декабря состоялась очередная встреча с родственниками военнослужащих, пропавших без вести в результате развязанной Азербайджаном 27 сентября войны.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян представил им результаты поисковых операций, проведенных в последние дни, отметив, что переговоры с представителями дислоцированного в Арцахе российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК) продолжаются ежедневно.

Президент Арутюнян выслушал предложения присутствующих и заверил, что приложены все усилия, чтобы выяснить судьбу наших военнослужащих. Была достигнута договоренность сделать информационную коммуникацию более эффективной и оперативно сообщать родственникам любую обновленную информацию о военнослужащих.

На встрече присутствовали министры обороны Армении и Арцаха Вагаршак Арутюнян и Микаел Арзуманян, защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян, а также директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Карен Саркисян.