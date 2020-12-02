Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, как уточнил глава российского государства, ранее он обсуждал с Голиковой и главой правительства Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19.

"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска — это врачей и учителей", — отметил Путин.

По словам президента, российская промышленность готова к масштабной вакцинации.

"Давайте <...> сделаем этот первый шаг", — сказал глава государства в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны.

Голикова, в свою очередь, заявила, что в стране есть возможности "начать масштабную вакцинацию уже в декабре". Она добавила, что сейчас идет оценка по части приоритетных групп населения.