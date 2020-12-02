При содействии российских миротворцев в Арцах вернулись более 27 тысяч беженцев

В Нагорный Карабах с территории Армении продолжают возвращаться мирные жители. За сутки вернулись еще 1168 человек. В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 27 тысяч беженцев. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

«Сегодня возобновлен учебный процесс в школе № 8 города Степанакерта. К учебе приступили более 400 учеников. Школа была восстановлена при помощи российских миротворцев. Произведен ремонт здания и внутренних помещений, восстановлено электро- и теплоснабжение, заменены стеклопакеты», - говорится на сайте Минобороны РФ.