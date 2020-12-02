Страны ОДКБ продолжат проведение совместных учений

Государства-члены ОДКБ продолжат проведение регулярных совместных учений, говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Государства – члены продолжат проведение регулярных совместных учений. В этом контексте они высоко оценивают эффективность ежегодно проводимых совместных учений", - говорится в документе.