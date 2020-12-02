Страны ОДКБ продолжат проведение совместных учений
17:47, 2 Декабрь, 2020
Государства-члены ОДКБ продолжат проведение регулярных совместных учений, говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Государства – члены продолжат проведение регулярных совместных учений. В этом контексте они высоко оценивают эффективность ежегодно проводимых совместных учений", - говорится в документе.
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