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Страны ОДКБ продолжат проведение совместных учений

Страны ОДКБ продолжат проведение совместных учений

Государства-члены ОДКБ продолжат проведение регулярных совместных учений, говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Государства – члены продолжат проведение регулярных совместных учений. В этом контексте они высоко оценивают эффективность ежегодно проводимых совместных учений", - говорится в документе.


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