Туроператоры рассказали, сколько будет стоить летом отдых в Сочи

Туроператоры проанализировали промежуточные данные бронирования путевок в Сочи на лето будущего года и спрогнозировали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.

Динамика продаж туров в Сочи на летний сезон 2021 года сейчас превышает показатели прошлого года в три раза, и ровно на столько же вырос спрос на направление, рассказали представители крупного туроператора.

Массовый турпоток по этому направлению в 2021 году, судя по текущим продажам, ожидается уже в начале апреля. Для многих путешественников из различных российских регионов это будет самая доступная по цене "передышка" после зимы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Высокий сезон на курорте начнется в начале мая, а максимальная загрузка ожидается с 20 июля по 20 августа. Самыми востребованными станут Центральный Сочи, Адлер, Имеретинская низменность, прогнозируют эксперты. Здесь сосредоточен основной номерной фонд и курортный потенциал. Меньшую нагрузку будут испытывать поселки Лоо, Дагомыс, Лазаревское. Средняя продолжительность отдыха составит семь-десять дней.

Средний чек на отдых в Сочи составляет порядка 65 тысяч рублей на двоих, прогнозируют эксперты. В эту цену включены авиабилеты, трансфер, проживание семь ночей, трехразовое питание.

Самый дешевый недельный тур на лето будущего года можно забронировать за 5250 рублей на человека. За эти деньги турист будет жить в номере со всеми удобствами в частном пансионате в 250 метрах от моря рядом с Адлерским дельфинарием, океанариумом и аквапарком. За билеты и питание придется заплатить отдельно.