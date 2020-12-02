Время в Ереване: 11:07:36,   2 Декабрь

В этом году в Ереване новогодних украшений не будет: пресс-секретарь мэра

В этом году в Ереване новогодних украшений не будет: пресс-секретарь мэра

Новогоднюю елку на площади Республики в Ереване в этом году устанавливать не будут. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

«В этом году новогоднюю елку на площади ставить не будем. Мэрия Еревана приняла решение, что в столице не будет и новогодних украшений», - сказал Карапетян.

24 ноября Совет старейшин Еревана решил направить 100 млн драмов, предназначенных для проведения новогодних мероприятий, в Степанакерт для проведения капитальных работ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации