В этом году в Ереване новогодних украшений не будет: пресс-секретарь мэра

Новогоднюю елку на площади Республики в Ереване в этом году устанавливать не будут. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

«В этом году новогоднюю елку на площади ставить не будем. Мэрия Еревана приняла решение, что в столице не будет и новогодних украшений», - сказал Карапетян.

24 ноября Совет старейшин Еревана решил направить 100 млн драмов, предназначенных для проведения новогодних мероприятий, в Степанакерт для проведения капитальных работ.